CONFERENCE UPT « Histoire et Patrimoine en Haute-Loire » Autour de l’architecture des ponts de Haute-Loire château des Evèques Monistrol-sur-Loire jeudi 27 novembre 2025.
CONFERENCE UPT Histoire et Patrimoine en Haute-Loire Autour de l’architecture des ponts de Haute-Loire
château des Evèques 4 bis rue du château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2025-11-27 18:30:00
fin : 2025-11-27
2025-11-27
Conférence présentée par Régis THOMAS
Professeur, directeur de la collection patrimoine en Haute-Loire
Au travers d’une présentation très illustrée, il s’agit de présenter, de connaître et reconnaître l’architecture des ponts de Haute-Loire.
château des Evèques 4 bis rue du château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr
English :
Lecture presented by Régis THOMAS
Professor, director of the patrimoine en Haute-Loire collection
A highly illustrated presentation of the architecture of bridges in Haute-Loire.
German :
Vortrag präsentiert von Régis THOMAS
Professor, Leiter der Sammlung patrimoine en Haute-Loire
Anhand einer stark illustrierten Präsentation geht es darum, die Architektur der Brücken in der Haute-Loire vorzustellen, kennenzulernen und zu erkennen.
Italiano :
Conferenza presentata da Régis THOMAS
Professore, direttore della collezione Patrimoine en Haute-Loire
Attraverso una presentazione molto illustrata, l’obiettivo è quello di presentare, conoscere e riconoscere l’architettura dei ponti dell’Alta Loira.
Espanol :
Conferencia presentada por Régis THOMAS
Profesor, director de la colección Patrimoine en Haute-Loire
A través de una presentación muy ilustrada, el objetivo es presentar, conocer y reconocer la arquitectura de los puentes del Alto Loira.
