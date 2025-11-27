CONFERENCE UPT Histoire et Patrimoine en Haute-Loire Autour de l’architecture des ponts de Haute-Loire

château des Evèques 4 bis rue du château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 18:30:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Conférence présentée par Régis THOMAS

Professeur, directeur de la collection patrimoine en Haute-Loire

Au travers d’une présentation très illustrée, il s’agit de présenter, de connaître et reconnaître l’architecture des ponts de Haute-Loire.

.

château des Evèques 4 bis rue du château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr

English :

Lecture presented by Régis THOMAS

Professor, director of the patrimoine en Haute-Loire collection

A highly illustrated presentation of the architecture of bridges in Haute-Loire.

German :

Vortrag präsentiert von Régis THOMAS

Professor, Leiter der Sammlung patrimoine en Haute-Loire

Anhand einer stark illustrierten Präsentation geht es darum, die Architektur der Brücken in der Haute-Loire vorzustellen, kennenzulernen und zu erkennen.

Italiano :

Conferenza presentata da Régis THOMAS

Professore, direttore della collezione Patrimoine en Haute-Loire

Attraverso una presentazione molto illustrata, l’obiettivo è quello di presentare, conoscere e riconoscere l’architettura dei ponti dell’Alta Loira.

Espanol :

Conferencia presentada por Régis THOMAS

Profesor, director de la colección Patrimoine en Haute-Loire

A través de una presentación muy ilustrada, el objetivo es presentar, conocer y reconocer la arquitectura de los puentes del Alto Loira.

L’événement CONFERENCE UPT Histoire et Patrimoine en Haute-Loire Autour de l’architecture des ponts de Haute-Loire Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron