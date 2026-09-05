CONFERENCE UPT « Histoire et Patrimoine en Haute-Loire » : L’aqueduc du Lignon château des Evèques Monistrol-sur-Loire
mercredi 25 novembre 2026 · château des Evèques · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
CONFERENCE UPT « Histoire et Patrimoine en Haute-Loire » : L’aqueduc du Lignon
château des Evèques 4 bis rue du château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 18:30:00
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
L’aqueduc du Lignon : de l’eau pour Saint-Étienne et Monistrol !
Par Lionel CIOCHETTO
Journaliste
Il faudra huit longues années de travaux titanesques, entre 1900 et 1908, pour réaliser l’aqueduc du Lignon.
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château des Evèques 4 bis rue du château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr
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English :
The Lignon Aqueduct: Water for Saint-Étienne and Monistrol?!
By Lionel CIOCHETTO
Journalist
It took eight long years of titanic effort, between 1900 and 1908, to complete the Lignon Aqueduct.
L’événement CONFERENCE UPT « Histoire et Patrimoine en Haute-Loire » : L’aqueduc du Lignon Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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