Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

CONFERENCE UPT « Histoire et Patrimoine en Haute-Loire » : L’aqueduc du Lignon

château des Evèques 4 bis rue du château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 18:30:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

L’aqueduc du Lignon : de l’eau pour Saint-Étienne et Monistrol !

Par Lionel CIOCHETTO

Journaliste

Il faudra huit longues années de travaux titanesques, entre 1900 et 1908, pour réaliser l’aqueduc du Lignon.

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château des Evèques 4 bis rue du château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr

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English :

The Lignon Aqueduct: Water for Saint-Étienne and Monistrol?!

By Lionel CIOCHETTO

Journalist

It took eight long years of titanic effort, between 1900 and 1908, to complete the Lignon Aqueduct.

L’événement CONFERENCE UPT « Histoire et Patrimoine en Haute-Loire » : L’aqueduc du Lignon Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron