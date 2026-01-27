CONFERENCE UPT Histoire et patrimoine en Haute-Loire: Quand la route des vins passait à Monistrol sur Loire château des Evèques Monistrol-sur-Loire
château des Evèques 4 bis rue du château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-02-26 18:30:00
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Conférence par Daniel Durand
Conférencier
ce passionné d’histoire locale invite le public à découvrir les secrets et les anecdotes de l’ancienne route des vins.
château des Evèques 4 bis rue du château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr
English :
Lecture by Daniel Durand
Lecturer
this local history enthusiast invites the public to discover the secrets and anecdotes of the old wine route.
