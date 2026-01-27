CONFERENCE UPT Histoire et patrimoine en Haute-Loire: Quand la route des vins passait à Monistrol sur Loire château des Evèques Monistrol-sur-Loire

CONFERENCE UPT Histoire et patrimoine en Haute-Loire: Quand la route des vins passait à Monistrol sur Loire

château des Evèques 4 bis rue du château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-02-26 18:30:00

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Conférence par Daniel Durand

Conférencier

ce passionné d’histoire locale invite le public à découvrir les secrets et les anecdotes de l’ancienne route des vins.

château des Evèques 4 bis rue du château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr

English :

Lecture by Daniel Durand

Lecturer

this local history enthusiast invites the public to discover the secrets and anecdotes of the old wine route.

