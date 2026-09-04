CONFERENCE UPT : La flore de la vallée de Chaudefour Château des Evêques Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

CONFERENCE UPT : La flore de la vallée de Chaudefour

Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 18:30:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Découverte de la flore exceptionnelle de la Réserve naturelle nationale de la vallée de Chaudefour dans le Massif des Monts Dore.

Par Eric VALLE

Conservateur dans le Massif du Sancy

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Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr

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English :

Discovering the Exceptional Flora of the Chaudefour Valley National Nature Reserve in the Monts Dore Massif.

By Eric VALLE

Curator in the Sancy Massif

L’événement CONFERENCE UPT : La flore de la vallée de Chaudefour Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron