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CONFERENCE UPT : La flore de la vallée de Chaudefour Château des Evêques Monistrol-sur-Loire

jeudi 12 novembre 2026 · Château des Evêques · Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Château des Evêques
Adresse
4 bis rue du Château
Ville
43120 Monistrol-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif

Monistrol-sur-Loire

CONFERENCE UPT : La flore de la vallée de Chaudefour

Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 18:30:00
fin : 2026-11-12

Date(s) :
2026-11-12

Découverte de la flore exceptionnelle de la Réserve naturelle nationale de la vallée de Chaudefour dans le Massif des Monts Dore.
Par Eric VALLE
Conservateur dans le Massif du Sancy
  .

Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14  universitepourtous.monistrol@orange.fr

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English :

Discovering the Exceptional Flora of the Chaudefour Valley National Nature Reserve in the Monts Dore Massif.
By Eric VALLE
Curator in the Sancy Massif

L’événement CONFERENCE UPT : La flore de la vallée de Chaudefour Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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