CONFERENCE UPT L’auto-défense psychique identifier les parasites du mental pour mieux s’en libérer Château des Evêques Monistrol-sur-Loire
CONFERENCE UPT L’auto-défense psychique identifier les parasites du mental pour mieux s’en libérer Château des Evêques Monistrol-sur-Loire jeudi 12 mars 2026.
CONFERENCE UPT L’auto-défense psychique identifier les parasites du mental pour mieux s’en libérer
Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 18:30:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Conférence par Fabrice PETIOT
Psychologue Hospitalier
Cette conférence répond à une actualité où le
bien-être être et la santé mentale sont
devenues une préoccupation collective
concernant toutes les générations et tous les
milieux.
.
Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference by Fabrice PETIOT
Hospital psychologist
This conference responds to a current situation in which well-being
well-being and mental health have
have become a collective concern
of all generations and all walks of life
all walks of life.
L’événement CONFERENCE UPT L’auto-défense psychique identifier les parasites du mental pour mieux s’en libérer Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron