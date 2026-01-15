CONFERENCE UPT L’auto-défense psychique identifier les parasites du mental pour mieux s’en libérer Château des Evêques Monistrol-sur-Loire

CONFERENCE UPT L’auto-défense psychique identifier les parasites du mental pour mieux s’en libérer

Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-03-12 18:30:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Conférence par Fabrice PETIOT

Psychologue Hospitalier

Cette conférence répond à une actualité où le

bien-être être et la santé mentale sont

devenues une préoccupation collective

concernant toutes les générations et tous les

milieux.

.

Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr

English :

Conference by Fabrice PETIOT

Hospital psychologist

This conference responds to a current situation in which well-being

well-being and mental health have

have become a collective concern

of all generations and all walks of life

all walks of life.

