CONFERENCE UPT Le sentier d’Abraham en Palestine, symbole d’une paix impossible Château des Evêques Monistrol-sur-Loire

CONFERENCE UPT Le sentier d’Abraham en Palestine, symbole d’une paix impossible

Conférence par Pierre Luc RIGAUD

Biologiste

Les évènements dramatiques depuis le 7 octobre 2023 ont rendu encore plus illusoire tout espoir de paix dans la région.

English :

Lecture by Pierre Luc RIGAUD

Biologist

The dramatic events since October 7, 2023 have made any hope of peace in the region even more illusory.

German :

Vortrag von Pierre Luc RIGAUD

Biologe

Die dramatischen Ereignisse seit dem 7. Oktober 2023 haben jede Hoffnung auf Frieden in der Region noch illusorischer werden lassen.

Italiano :

Conferenza di Pierre Luc RIGAUD

Biologo

I drammatici eventi verificatisi dopo il 7 ottobre 2023 hanno reso ancora più illusoria ogni speranza di pace nella regione.

Espanol :

Conferencia de Pierre Luc RIGAUD

Biólogo

Los dramáticos acontecimientos ocurridos desde el 7 de octubre de 2023 han hecho aún más ilusoria cualquier esperanza de paz en la región.

