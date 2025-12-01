CONFERENCE UPT Le sentier d’Abraham en Palestine, symbole d’une paix impossible Château des Evêques Monistrol-sur-Loire
CONFERENCE UPT Le sentier d’Abraham en Palestine, symbole d’une paix impossible Château des Evêques Monistrol-sur-Loire jeudi 11 décembre 2025.
CONFERENCE UPT Le sentier d’Abraham en Palestine, symbole d’une paix impossible
Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : Jeudi 2025-12-11 18:30:00
Conférence par Pierre Luc RIGAUD
Biologiste
Les évènements dramatiques depuis le 7 octobre 2023 ont rendu encore plus illusoire tout espoir de paix dans la région.
English :
Lecture by Pierre Luc RIGAUD
Biologist
The dramatic events since October 7, 2023 have made any hope of peace in the region even more illusory.
German :
Vortrag von Pierre Luc RIGAUD
Biologe
Die dramatischen Ereignisse seit dem 7. Oktober 2023 haben jede Hoffnung auf Frieden in der Region noch illusorischer werden lassen.
Italiano :
Conferenza di Pierre Luc RIGAUD
Biologo
I drammatici eventi verificatisi dopo il 7 ottobre 2023 hanno reso ancora più illusoria ogni speranza di pace nella regione.
Espanol :
Conferencia de Pierre Luc RIGAUD
Biólogo
Los dramáticos acontecimientos ocurridos desde el 7 de octubre de 2023 han hecho aún más ilusoria cualquier esperanza de paz en la región.
