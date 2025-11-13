CONFERENCE UPT Les femmes dans la société iranienne Château des Evêques Monistrol-sur-Loire

CONFERENCE UPT Les femmes dans la société iranienne

Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 18:30:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Conférence par Jeanne Marie SAUVAGE AVIT

Professeur d’Histoire Géographie

Depuis l’assassinat par des policiers de Mahsa Amini, cette jeune femme kurde accusée d’avoir mal caché ses cheveux sous son voile, la colère des jeunes iraniens ne cesse de gronder

.

Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr

English :

Lecture by Jeanne Marie SAUVAGE AVIT

Professor of History and Geography

Since the murder by police officers of Mahsa Amini, the young Kurdish woman accused of hiding her hair under her veil, the anger of young Iranians has not ceased to grow

German :

Vortrag von Jeanne Marie SAUVAGE AVIT

Lehrerin für Geschichte und Geografie

Seit der Ermordung von Mahsa Amini durch Polizisten, einer jungen Kurdin, die beschuldigt wurde, ihr Haar unter ihrem Schleier schlecht versteckt zu haben, wächst die Wut der jungen Iraner

Italiano :

Conferenza di Jeanne Marie SAUVAGE AVIT

Professore di storia e geografia

Dopo l’omicidio da parte degli agenti di polizia di Mahsa Amini, una giovane donna curda accusata di nascondere i capelli sotto il velo, la rabbia dei giovani iraniani non ha smesso di crescere

Espanol :

Conferencia de Jeanne Marie SAUVAGE AVIT

Profesora de Historia y Geografía

Desde el asesinato por agentes de policía de Mahsa Amini, una joven kurda acusada de ocultar su cabello bajo el velo, la cólera de los jóvenes iraníes no ha dejado de crecer

L’événement CONFERENCE UPT Les femmes dans la société iranienne Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron