CONFERENCE UPT Les femmes dans la société iranienne Château des Evêques Monistrol-sur-Loire
CONFERENCE UPT Les femmes dans la société iranienne Château des Evêques Monistrol-sur-Loire jeudi 13 novembre 2025.
CONFERENCE UPT Les femmes dans la société iranienne
Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 18:30:00
fin : 2025-11-13
Date(s) :
2025-11-13
Conférence par Jeanne Marie SAUVAGE AVIT
Professeur d’Histoire Géographie
Depuis l’assassinat par des policiers de Mahsa Amini, cette jeune femme kurde accusée d’avoir mal caché ses cheveux sous son voile, la colère des jeunes iraniens ne cesse de gronder
.
Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr
English :
Lecture by Jeanne Marie SAUVAGE AVIT
Professor of History and Geography
Since the murder by police officers of Mahsa Amini, the young Kurdish woman accused of hiding her hair under her veil, the anger of young Iranians has not ceased to grow
German :
Vortrag von Jeanne Marie SAUVAGE AVIT
Lehrerin für Geschichte und Geografie
Seit der Ermordung von Mahsa Amini durch Polizisten, einer jungen Kurdin, die beschuldigt wurde, ihr Haar unter ihrem Schleier schlecht versteckt zu haben, wächst die Wut der jungen Iraner
Italiano :
Conferenza di Jeanne Marie SAUVAGE AVIT
Professore di storia e geografia
Dopo l’omicidio da parte degli agenti di polizia di Mahsa Amini, una giovane donna curda accusata di nascondere i capelli sotto il velo, la rabbia dei giovani iraniani non ha smesso di crescere
Espanol :
Conferencia de Jeanne Marie SAUVAGE AVIT
Profesora de Historia y Geografía
Desde el asesinato por agentes de policía de Mahsa Amini, una joven kurda acusada de ocultar su cabello bajo el velo, la cólera de los jóvenes iraníes no ha dejado de crecer
L’événement CONFERENCE UPT Les femmes dans la société iranienne Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron