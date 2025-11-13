Conférence Usages de l’objet dans l’art de la nature morte aux ready-made Châtellerault
Conférence Usages de l’objet dans l’art de la nature morte aux ready-made Châtellerault jeudi 13 novembre 2025.
Conférence Usages de l’objet dans l’art de la nature morte aux ready-made
3 rue Clément Krebs Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13
Date(s) :
2025-11-13
.
3 rue Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 30 99
English : Conférence Usages de l’objet dans l’art de la nature morte aux ready-made
German : Conférence Usages de l’objet dans l’art de la nature morte aux ready-made
Italiano :
Espanol : Conférence Usages de l’objet dans l’art de la nature morte aux ready-made
L’événement Conférence Usages de l’objet dans l’art de la nature morte aux ready-made Châtellerault a été mis à jour le 2025-09-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne