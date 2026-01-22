Conférence UTATEL Géopolitique des îles

3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Par Monsieur Christophe GIRAUD Docteur en GéographieLes milieux insulaires de la planète présentent un certain nombre de points communs (diversité biologique,

isolement, éloignement des centres de décision…). Dans l’économie mondialisée, ils apparaissent comme des points

forts du tourisme et d’une économie parallèle dans laquelle évasion fiscale et trafics divers jouent un rôle important ;

les enjeux économiques liés à la maîtrise du domaine maritime sont également essentiels. Mais derrière la mise en

spectacle des îles par le biais du cinéma ou des croisières se cache parfois une réalité plus sombre (pauvreté,

dépendance, vulnérabilité face au changement climatique).

A 14h45. .

L'événement Conférence UTATEL Géopolitique des îles Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-20 par Brive Tourisme