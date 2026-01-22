Conférence UTATEL Médicaments Faites entrer l’accusé Brive-la-Gaillarde
Conférence UTATEL Médicaments Faites entrer l’accusé
3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze
Par Monsieur Nicolas PICARD Professeur de pharmacologie
Cet exposé abordera la question des interactions médicamenteuses, c’est-à-dire les situations où deux
médicaments, ou un médicament et une autre substance, pris en même temps, peuvent interagir et modifier
l’efficacité ou la tolérance des traitements. À travers une mise en scène inspirée d’une enquête policière, il expliquera
comment certains médicaments peuvent empêcher l’absorption d’un autre, accélérer ou ralentir son élimination, ou
encore renforcer ou annuler ses effets. Des exemples concrets seront présentés, comme le jus de pamplemousse,
les antiacides ou le CBD. L’exposé rappellera également les circonstances aggravantes de ces interactions et
montrera comment les professionnels de santé peuvent les repérer, les surveiller et les gérer pour protéger les
patients.
A 14h45. .
