Conférence UTL Comment la bible a-t-elle été écrite ? Amphithéâtre du Lycée Bel-Air Fontenay-le-Comte

Conférence UTL Comment la bible a-t-elle été écrite ?

Amphithéâtre du Lycée Bel-Air 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

L’Université temps libre vous propose une conférence animée par M. Christian BERNARD , conférencier, agrégé d’histoire honoraire membre de l’IREL/EPHE

La Bible, au sens Ancien testament, en fait une collection de livres rédigés et remaniés à différentes époques de l’antiquité, constitue une littérature patrimoniale au même titre que l’Illiade et l’Odyssée. La recherche scientifique s’interroge sur les conditions de production de cette littérature. Dans quels contextes culturels, sociétaux et géopolitiques, ces textes ont-ils été écrits, avec quelles intentions ? Les résultats peuvent étonner voire dérouter un public habitué à la seule approche religieuse de ces textes. Non, la Bible n’est pas tombée du ciel, elle exprime des intentions humaines, parfois contradictoires, bref, elle a une histoire, et même Dieu en a une !

Conférence à 14h30 dans l’amphithéâtre du Lycée Bel Air. .

Amphithéâtre du Lycée Bel-Air 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 74 39 61 39 contact@utl-85.fr

English :

The Université temps libre invites you to a lecture by Christian BERNARD , lecturer and honorary history professor, member of IREL/EPHE

German :

Die Université temps libre bietet Ihnen eine Konferenz an, die von Herrn Christian BERNARD , Conférencier, agrégé d’histoire honoraire membre de l’IREL/EPHE, geleitet wird

Italiano :

L’Université temps libre vi invita a una conferenza di Christian BERNARD , docente e professore onorario di storia, membro dell’IREL/EPHE

Espanol :

La Université temps libre le invita a una conferencia de Christian BERNARD , conferenciante y profesor honorario de Historia, miembro del IREL/EPHE

