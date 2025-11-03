Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence UTL Jean Gabin Cinéma Grand Écran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Conférence UTL Jean Gabin

Conférence UTL Jean Gabin Cinéma Grand Écran Saint-Vincent-de-Tyrosse lundi 3 novembre 2025.

Conférence UTL Jean Gabin

Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-03
fin : 2025-11-03

Date(s) :
2025-11-03

Conférence sur Jean Gabin par Hervé Tourneur
Conférence sur Jean Gabin par Hervé Tourneur   .

Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40  cinetyr@orange.fr

English : Conférence UTL Jean Gabin

Lecture on Jean Gabin by Hervé Tourneur

German :

Vortrag über Jean Gabin von Hervé Tourneur

Italiano :

Conferenza su Jean Gabin di Hervé Tourneur

Espanol : Conférence UTL Jean Gabin

Conferencia de Hervé Tourneur sobre Jean Gabin

L’événement Conférence UTL Jean Gabin Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-10-20 par OTI LAS