Conférence UTL La géopolitique de l’espace Gien

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-20 14:15:00

Le jeudi 20 novembre à 14h15, l’UTL organise une conférence intitulée La géopolitique de l’espace , présentée par Christophe Giraud, docteur en géographie, en salle 401 du centre Anne de Beaujeu. 10 .

Centre Anne de Beaujeu Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75 utl.gien@orange.fr

Lecture The geopolitics of space by Christophe Giraud, Thursday, November 20

Vortrag Die Geopolitik des Weltraums von Christophe Giraud, Donnerstag, 20. November

Conferenza La geopolitica dello spazio di Christophe Giraud, giovedì 20 novembre

Conferencia La geopolítica del espacio de Christophe Giraud, jueves 20 de noviembre

