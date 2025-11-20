Conférence UTL La géopolitique de l’espace Gien
Conférence UTL La géopolitique de l’espace
Centre Anne de Beaujeu Gien Loiret
Tarif : 10 – 10 – EUR
Conférence La géopolitique de l’espace par Christophe Giraud, jeudi 20 novembre
Le jeudi 20 novembre à 14h15, l’UTL organise une conférence intitulée La géopolitique de l’espace , présentée par Christophe Giraud, docteur en géographie, en salle 401 du centre Anne de Beaujeu. 10 .
Centre Anne de Beaujeu Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75 utl.gien@orange.fr
English :
Lecture The geopolitics of space by Christophe Giraud, Thursday, November 20
German :
Vortrag Die Geopolitik des Weltraums von Christophe Giraud, Donnerstag, 20. November
Italiano :
Conferenza La geopolitica dello spazio di Christophe Giraud, giovedì 20 novembre
Espanol :
Conferencia La geopolítica del espacio de Christophe Giraud, jueves 20 de noviembre
