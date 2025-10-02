Conférence UTL Les cellules souches, espoirs thérapeutiques Amphithéâtre du Lycée Bel-Air Fontenay-le-Comte

Conférence UTL Les cellules souches, espoirs thérapeutiques

L’Université temps libre vous propose une conférence animée Par Mme Valérie CORONAS, Professeur, université de Poitiers.

Symboliquement décrite dans la mythologie, la régénération des tissus a été étudiée à partir du 18ème siècle par Abraham Trembley qui démontre la capacité de l’Hydre à reconstituer deux organismes entiers lorsqu’elle est coupée en deux. Depuis, il est apparu que de nombreux organismes, mais pas l’être humain, sont capables de régénérer un membre après une blessure. Chez l’Homme, les premières cellules souches identifiées et utilisées en thérapeutique ont été celles de la moelle osseuse. Ces dernières années ont vu un engouement croissant pour les cellules souches.

L’objectif de cette conférence est de présenter les différents types de cellules souches et d’apporter un éclairage sur les avancées concernant leurs utilisations, leurs potentialités et leurs limites.

English :

The Université temps libre invites you to a lecture by Valérie CORONAS, Professor, University of Poitiers.

German :

Die Université temps libre bietet Ihnen eine Konferenz an, die von Frau Valérie CORONAS, Professorin, Universität Poitiers, geleitet wird.

Italiano :

L’Université temps libre vi invita a una conferenza di Valérie CORONAS, docente dell’Università di Poitiers.

Espanol :

La Université temps libre le invita a una conferencia de Valérie CORONAS, profesora de la Universidad de Poitiers.

