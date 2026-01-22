Conférence UTL Les épidémies vues par les mathématiques Issoudun

Conférence UTL Les épidémies vues par les mathématiques

Par Cécile CARRÈRE, maîtresse de conférence en Mathématiques Appliquées à l’Université d’Orléans depuis 2020. Elle travaille sur des modèles de croissance tumorale, et des problèmes d’évolution au sein du microbiote intestinal.

Les mathématiques permettent d’étudier la dynamique des épidémies, et d’estimer certaines grandeurs intéressantes pour le système de santé Quelle part de la population doit-on vacciner ? Pourquoi une épidémie s’arrête avant d’avoir contaminé toute la population ? Quand atteindra-t-on le pic épidémique ? Nous verrons que ces questions trouvent, au moins en partie, leur réponse dans le R0 que nous scrutions tous en 2020…

By Cécile CARRÈRE, Senior Lecturer in Applied Mathematics at the University of Orléans since 2020. She works on tumor growth models and evolutionary problems in the intestinal microbiota.

