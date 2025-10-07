Conférence UTL L’interdit vestimentaire, du moyen-âge au voile islamique Amphithéâtre du Lycée Bel-Air Fontenay-le-Comte

Conférence UTL L’interdit vestimentaire, du moyen-âge au voile islamique

Amphithéâtre du Lycée Bel-Air 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 14:30:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

L’Université temps libre vous propose une conférence animée par M. Jean-Marie AUGUSTIN, Professeur émérite de l’Université de Poitiers.

La tenue vestimentaire obéit parfois à des règles juridiques. Au Moyen Âge, des lois somptuaires interdisent de porter de riches vêtements au nom de la modestie, inséparable de la vertu, imposée par l’Église. D’autres lois royales sont des mesures de protectionnisme en vue d’empêcher l’achat de produits de luxe à l’étranger (soieries, dentelles). En 1793, la Convention proclame la liberté du costume Chacun étant libre de porter tel vêtement et ajustement de son sexe que bon lui semblera . Pourtant des interdits subsistent à Paris, une ordonnance de 1800 exige une autorisation pour les femmes qui veulent s’habiller en homme ; elle n’a été abrogée qu’en 2013. De nouveaux interdits vestimentaires sont apparus récemment concernant le voile islamique. Le voile simple (hijab) est interdit en milieu scolaire et aux agents des services publics. Une loi de 2010 a prohibé la dissimulation du visage (niqab) dans l’espace public.lles ou supposées-, le quotidien, l’avenir des personnes et de l’institution .

Conférence à 14h30 dans l’amphithéâtre du Lycée Bel Air. .

Amphithéâtre du Lycée Bel-Air 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 74 39 61 39 contact@utl-85.fr

English :

Université temps libre invites you to a lecture by Jean-Marie AUGUSTIN, Professor Emeritus at the University of Poitiers.

German :

Die Université temps libre bietet Ihnen eine Konferenz an, die von Herrn Jean-Marie AUGUSTIN, emeritierter Professor der Universität Poitiers, geleitet wird.

Italiano :

L’Université temps libre vi invita a una conferenza di Jean-Marie AUGUSTIN, professore emerito dell’Università di Poitiers.

Espanol :

La Université temps libre le invita a una conferencia de Jean-Marie AUGUSTIN, profesor emérito de la Universidad de Poitiers.

