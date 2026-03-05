Conférence UTL Marilyn Monroe Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Conférence UTL Marilyn Monroe Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse lundi 16 mars 2026.

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-16
fin : 2026-03-16

2026-03-16

Conférence sur Marilyn Monroe par Hervé Tourneur
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40  cinetyr@orange.fr

Lecture on Marilyn Monroe by Hervé Tourneur

