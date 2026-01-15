Conférence UTL Nanni Moretti Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Conférence UTL Nanni Moretti

2026-02-02

2026-02-02

2026-02-02

Conférence sur Nanni Moretti par Hervé Tourneur suivie du film. Film Italien d’une durée de 1h29 datant de 1989 Palombella Rossa

Suite à un accident de la route, Michele Apicella, député communiste, est frappé d’amnésie. Lors d’un match de waterpolo avec des amis les souvenirs ressurgissent son enfance, ses débuts au PCI, faisant naître des réflexions sur la politique, le cinéma, les médias, sa vie.

Tarif de 6€, 3€ pour les adhérents et partenaires. Une séance proposée par le CINA Club, un dispositif de soutien aux salles indépendantes mettant en lumière les films de répertoire. .

Conference on Nanni Moretti by Hervé Tourneur, followed by the film. 1:29 Italian film from 1989: Palombella Rossa

