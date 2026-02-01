Conférence UTL Regards sur la justice (la crise, le politico financier, le terrorisme)

Rue des Champs Elysées Issoudun Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-02-27 20:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Par François MOLINS.

Titulaire d’une maîtrise en droit et ancien élève de l’Ecole nationale de la magistrature (promotion 1977), François MOLINS commence sa carrière comme substitut du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de CARCASSONNE en 1979. Il a été successivement procureur de la République près le Tribunal de grande instance de MONTBRISON (1986-1988), puis de grande instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (1988-1991). Il est nommé substitut général près la cour d’appel de BASTIA (1991-1993), puis il rejoint la cour d’appel de LYON en qualité de substitut général, secrétaire général du parquet général (1993-1996)… .

Rue des Champs Elysées Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 74 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By François MOLINS.

L’événement Conférence UTL Regards sur la justice (la crise, le politico financier, le terrorisme) Issoudun a été mis à jour le 2026-01-24 par OT Pays d’Issoudun