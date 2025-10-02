Conférence UTL Un génie nommé Charlie Chaplin Amphithéâtre du Lycée Bel-Air Fontenay-le-Comte

Conférence UTL Un génie nommé Charlie Chaplin Amphithéâtre du Lycée Bel-Air Fontenay-le-Comte mardi 6 janvier 2026.

Conférence UTL Un génie nommé Charlie Chaplin

Amphithéâtre du Lycée Bel-Air 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 14:30:00

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2026-01-06

L’Université temps libre vous propose une conférence animée par M Yves Pedrono, conférencier

Si Chaplin fut le personnage le plus célèbre de l’histoire du cinéma, il fut également un génie, comme le montre Le Dictateur. Ayant conçu le film en 1938, dans un contexte international où Hitler jouissait d’une opinion très favorable, il montra une exceptionnelle lucidité en soulignant les aspects pathologiques et/ou cauchemardesques de la personnalité du Führer. Il décrivit avec précision ses relations à autrui et révéla ainsi ce que ce dernier était, un mégalomane égocentrique, comédien dans l’âme. Il annonça le péril et, comme nombre de génies, fut largement incompris, s’exposant ainsi à une critique imbécile et irresponsable.

Conférence à 14h30 dans l’amphithéâtre du Lycée Bel Air. .

Amphithéâtre du Lycée Bel-Air 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 74 39 61 39 contact@utl-85.fr

English :

The Université temps libre invites you to a conference hosted by lecturer Yves Pedrono

German :

Die Université temps libre bietet Ihnen eine von M Yves Pedrono, einem Referenten, geleitete Konferenz an

Italiano :

L’Université temps libre vi invita a una conferenza tenuta da Yves Pedrono, docente

Espanol :

La Université temps libre le invita a una conferencia impartida por el profesor Yves Pedrono

L’événement Conférence UTL Un génie nommé Charlie Chaplin Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin