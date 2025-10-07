Conférence UTL Votre cerveau vous joue des tours Amphithéâtre du Lycée Bel-Air Fontenay-le-Comte

Conférence UTL Votre cerveau vous joue des tours

L’Université temps libre vous propose une conférence animée par Dr. Albert MOUKHEIBER ,chercheur en Neurosciences et psychologue clinicien.

Nous ne voyons pas le monde tel qu’il est ; nous sommes plutôt en train de reconstruire et recréer des représentations de ce monde grâce à notre cerveau. Toutefois, ces représentations peuvent être influencées par plusieurs facteurs internes et externes qui peuvent biaiser notre raisonnement et cela, souvent, a notre insu. Lors de cette conférence, nous tenterons de lever le voile sur ces différents facteurs et mécanismes qui entrent en jeu lors de notre acquisition de la connaissance et nos prises de décisions. Nous verrons pourquoi, pour une réalité supposée être objective et commune, nous avons des interprétations très variées avec les avantages et inconvénients que cela peut causer. Nous verrons comment le monde interagit avec ces effets notamment les réseaux sociaux et les fake news.

Université temps libre invites you to a lecture by Dr. Albert MOUKHEIBER, neuroscientist and clinical psychologist.

Die Université temps libre bietet Ihnen eine Konferenz an, die von Dr. Albert MOUKHEIBER , einem Forscher der Neurowissenschaften und klinischen Psychologen, geleitet wird.

L’Université temps libre vi invita a una conferenza del dottor Albert MOUKHEIBER, ricercatore di neuroscienze e psicologo clinico.

La Université temps libre le invita a una conferencia del Dr. Albert MOUKHEIBER, investigador en neurociencia y psicólogo clínico.

