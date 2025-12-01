Conférence UTLMO Bernard Moitessier, l’aventure d’une vie Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Cinéma l'Eldorado 5 rue de La République Saint-Pierre-d'Oléron Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-12-15 15:00:00

fin : 2025-12-15

2025-12-15

Conférencier : Jean-Alain Berlaud, membre des Amis du musée maritime de La Rochelle, second sur le Joshua, responsable des bénévoles chargé de son entretien et passionné par la vie de Bernard Moitessier

+33 6 41 18 13 73 contact@utlmo17.fr

English : UTLMO Conference: Bernard Moitessier, the adventure of a lifetime

Speaker: Jean-Alain Berlaud, member of the Friends of the Musée Maritime de La Rochelle, first mate on the Joshua, volunteer maintenance manager and passionate about the life of Bernard Moitessier

German : UTLMO-Konferenz: Bernard Moitessier, das Abenteuer eines Lebens

Referent: Jean-Alain Berlaud, Mitglied der Freunde des Schifffahrtsmuseums von La Rochelle, Erster Offizier auf der Joshua, Leiter der Freiwilligen, die für ihre Instandhaltung zuständig sind, und leidenschaftlicher Anhänger des Lebens von Bernard Moitessier

Italiano :

Relatore: Jean-Alain Berlaud, membro degli Amici del Museo Marittimo di La Rochelle, comandante in seconda del Joshua, responsabile dei volontari incaricati della sua manutenzione e appassionato della vita di Bernard Moitessier

Espanol : Conferencia UTLMO: Bernard Moitessier, la aventura de su vida

Orador: Jean-Alain Berlaud, miembro de los Amigos del Museo Marítimo de La Rochelle, segundo de a bordo del Joshua, jefe de los voluntarios encargados de su mantenimiento y apasionado de la vida de Bernard Moitessier

