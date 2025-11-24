Conférence UTLMO Clovis, un règne méconnu Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Conférence UTLMO Clovis, un règne méconnu

Cinéma l'Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d'Oléron

Conférencier Jean-Jacques Charrière, spécialiste de la période mérovingienne, de la chute de l’empire romain à l’avènement des carolingiens, auteur de la tétralogie Le Sang des Francs

Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 18 13 73 contact@utlmo17.fr

English : UTLMO Conference: Clovis, a little-known reign

Speaker Jean-Jacques Charrière, specialist in the Merovingian period, from the fall of the Roman Empire to the advent of the Carolingians, author of the tetralogy Le Sang des Francs (The Blood of the Franks)

German : UTLMO-Konferenz: Chlodwig, eine verkannte Herrschaft

Referent Jean-Jacques Charrière, Spezialist für die Merowingerzeit, vom Untergang des Römischen Reiches bis zum Aufstieg der Karolinger, Autor der Tetralogie Le Sang des Francs (Das Blut der Franken)

Italiano :

Docente Jean-Jacques Charrière, specialista del periodo merovingio, dalla caduta dell’Impero romano all’avvento dei Carolingi, autore della tetralogia Le Sang des Francs

Espanol : Conferencia UTLMO: Clovis, un reinado poco conocido

Conferenciante Jean-Jacques Charrière, especialista en el periodo merovingio, desde la caída del Imperio Romano hasta el advenimiento de los carolingios, autor de la tetralogía Le Sang des Francs

