Conférence UTLMO Destins de soldats deux-sevriens de Napoléon Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Conférence UTLMO Destins de soldats deux-sevriens de Napoléon

Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08 15:00:00

fin : 2025-12-08

Date(s) :

2025-12-08

Conférencier : Laurent Delenne, historien, spécialiste de la conscription militaire à l’époque napoléonienne, chargé de l’accueil scientifique du public aux Archives départementales des Deux-Sèvres

Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 18 13 73 contact@utlmo17.fr

English : UTLMO Conference: The destinies of Napoleon’s soldiers from the Deux-Sevres region

Speaker: Laurent Delenne, historian, specialist in military conscription in the Napoleonic era, in charge of the scientific reception of the public at the Archives départementales des Deux-Sèvres

German : UTLMO-Konferenz: Schicksale von Napoleons Soldaten aus Zwei-Seen-Land

Referent: Laurent Delenne, Historiker, Spezialist für die Wehrpflicht in der napoleonischen Zeit, Beauftragter für den wissenschaftlichen Empfang der Öffentlichkeit in den Archiven des Departements Deux-Sèvres

Italiano :

Relatore: Laurent Delenne, storico, specialista della coscrizione militare in epoca napoleonica, responsabile dell’accoglienza scientifica del pubblico presso gli Archives départementales des Deux-Sèvres

Espanol : Conferencia de la UTLMO: La vida de los soldados napoleónicos de la región de Deux-Sevres

Orador: Laurent Delenne, historiador, especialista en el reclutamiento militar en la época napoleónica, encargado de la recepción científica del público en los Archives départementales des Deux-Sèvres

