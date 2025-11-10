Conférence UTLMO Enfants d’hier vs enfants d’aujourd’hui différences et impact sur les relations avec les grands-parents Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Conférence UTLMO Enfants d’hier vs enfants d’aujourd’hui différences et impact sur les relations avec les grands-parents

Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

pour les lycéen.nes, étudiant.es et demandeuses et demandeurs d’emploi

Début : 2025-11-10 15:00:00

fin : 2025-11-10

Conférencière : Oriane Cherrier, psychologue clinicienne et formatrice, diplômée d’un Master professionnel en Psychothérapie et Psychopathologie

Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 18 13 73 contact@utlmo17.fr

English : UTLMO Conference: Yesterday’s children vs. today’s children differences and impact on relationships with grandparents

Speaker: Oriane Cherrier, clinical psychologist and trainer, with a professional Master?s degree in Psychotherapy and Psychopathology

German : UTLMO-Konferenz: Kinder von gestern vs. Kinder von heute Unterschiede und Auswirkungen auf die Beziehung zu den Großeltern

Referentin: Oriane Cherrier, klinische Psychologin und Ausbilderin, Absolventin eines professionellen Masters in Psychotherapie und Psychopathologie

Italiano :

Relatore: Oriane Cherrier, psicologa clinica e formatrice, con un master professionale in psicoterapia e psicopatologia

Espanol : Conferencia UTLMO: Niños de ayer vs. niños de hoy diferencias e impacto en las relaciones con los abuelos

Ponente: Oriane Cherrier, psicóloga clínica y formadora, con un máster profesional en Psicoterapia y Psicopatología

