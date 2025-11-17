Conférence UTLMO La Poche de La Rochelle (septembre 1944 mai 1945) : l’occupant assiégé – Vie quotidienne, combats, libération

Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-11-17 15:00:00

2025-11-17

Conférencier : Gérard Brousseau, agrégé d’allemand, docteur de l’Université, président de l’Association Franco-Allemande de La Rochelle

English : UTLMO Conference: La Poche de La Rochelle (September 1944 May 1945): the occupying forces under siege Daily life, fighting, liberation

Speaker: Gérard Brousseau, agrégé d?allemand, Doctor of the University, President of the Association Franco-Allemande de La Rochelle

German : UTLMO-Konferenz: La Poche de La Rochelle (September 1944 Mai 1945): Der belagerte Besatzer Alltagsleben, Kämpfe, Befreiung

Referent: Gérard Brousseau, Deutschlehrer, Doktor der Universität, Vorsitzender der Deutsch-Französischen Gesellschaft in La Rochelle

Italiano :

Relatore: Gérard Brousseau, agrégé d’allemand, dottore dell’Università, presidente dell’Associazione Franco-Allemande di La Rochelle

Espanol : Conferencia UTLMO: El bolsillo de La Rochelle (septiembre de 1944 mayo de 1945): las fuerzas de ocupación sitiadas Vida cotidiana, combates, liberación

Orador: Gérard Brousseau, agrégé d’allemand, Doctor de Universidad, Presidente de la Association Franco-Allemande de La Rochelle

