Conférence UTLMO L’Arménie dans le temps long de l’histoire Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Conférence UTLMO L’Arménie dans le temps long de l’histoire

Cinéma l’Eldorado 5 rue de La République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – EUR

Non adhérent·es

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 14:30:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Raymond Kevorkian, historien, professeur émérite, directeur d’études à l’Université Paris VIII

Cinéma l’Eldorado 5 rue de La République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 18 13 73 contact@utlmo17.fr

English :

Raymond Kevorkian, historian, Professor Emeritus, Director of Studies at the University of Paris VIII

German :

Raymond Kevorkian, Historiker, emeritierter Professor, Studiendirektor an der Universität Paris VIII

Italiano :

Raymond Kevorkian, storico, professore emerito, direttore di studi all’Università di Parigi VIII

Espanol :

Raymond Kevorkian, historiador, Profesor Emérito, Director de Estudios en la Universidad de París VIII

