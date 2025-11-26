Conférence UTLMO L’Arménie dans le temps long de l’histoire Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron
Conférence UTLMO L’Arménie dans le temps long de l’histoire Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron mercredi 26 novembre 2025.
Conférence UTLMO L’Arménie dans le temps long de l’histoire
Cinéma l’Eldorado 5 rue de La République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-11-26 14:30:00
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-26
Raymond Kevorkian, historien, professeur émérite, directeur d’études à l’Université Paris VIII
Cinéma l’Eldorado 5 rue de La République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 18 13 73 contact@utlmo17.fr
English :
Raymond Kevorkian, historian, Professor Emeritus, Director of Studies at the University of Paris VIII
German :
Raymond Kevorkian, Historiker, emeritierter Professor, Studiendirektor an der Universität Paris VIII
Italiano :
Raymond Kevorkian, storico, professore emerito, direttore di studi all’Università di Parigi VIII
Espanol :
Raymond Kevorkian, historiador, Profesor Emérito, Director de Estudios en la Universidad de París VIII
