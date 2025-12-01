Conférence UTLMO Les Ambassadeurs d’Holbein, le secret d’un tableau témoin de son époque Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-12-01 15:00:00

2025-12-01

Conférencier : Allain Glykos, enseignant à l’Université de Bordeaux et romancier

Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 18 13 73 contact@utlmo17.fr

English : UTLMO Conference: Holbein’s Ambassadors, the secret of a painting that bears witness to its era

Speaker: Allain Glykos, lecturer at the University of Bordeaux and novelist

German : UTLMO-Konferenz: Holbeins Botschafter, das Geheimnis eines Gemäldes als Zeuge seiner Zeit

Referent: Allain Glykos, Dozent an der Universität Bordeaux und Romanautor

Italiano :

Relatore: Allain Glykos, docente all’Università di Bordeaux e romanziere

Espanol : Conferencia UTLMO: Los embajadores de Holbein, el secreto de un cuadro testigo de su tiempo

Orador: Allain Glykos, profesor de la Universidad de Burdeos y novelista

L’événement Conférence UTLMO Les Ambassadeurs d’Holbein, le secret d’un tableau témoin de son époque Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes