Conférence UTLMO L’étoffe des flamands Mode et peinture au XVIIe siècle Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Conférence UTLMO L’étoffe des flamands Mode et peinture au XVIIe siècle

Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – EUR

Non adhérent·es

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 15:00:00

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-11

Conférencier Fabrice Conan, historien de l’art

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Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 18 13 73 contact@utlmo17.fr

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English :

Speaker: Fabrice Conan, art historian

L’événement Conférence UTLMO L’étoffe des flamands Mode et peinture au XVIIe siècle Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes