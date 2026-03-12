Conférence UTLMO L’étoffe des flamands Mode et peinture au XVIIe siècle Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron
Conférence UTLMO L’étoffe des flamands Mode et peinture au XVIIe siècle Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron lundi 11 mai 2026.
Conférence UTLMO L’étoffe des flamands Mode et peinture au XVIIe siècle
Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – EUR
Non adhérent·es
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 15:00:00
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-11
Conférencier Fabrice Conan, historien de l’art
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Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 18 13 73 contact@utlmo17.fr
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English :
Speaker: Fabrice Conan, art historian
L’événement Conférence UTLMO L’étoffe des flamands Mode et peinture au XVIIe siècle Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes