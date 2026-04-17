Conférence Vadelaincourt, un village hôpital de l’arrière-front de Verdun Vadelaincourt
Conférence Vadelaincourt, un village hôpital de l’arrière-front de Verdun Vadelaincourt lundi 1 juin 2026.
Vadelaincourt
Conférence Vadelaincourt, un village hôpital de l’arrière-front de Verdun
Vadelaincourt Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-06-01 14:30:00
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-06-01
Conférence Vadelaincourt, un village hôpital de l’arrière-front de Verdun animée par Hubert PHILIPPE, historien local, le 1er juin à 14h30 dans la salle de Mairie de Vadelaincourt.
Entrée libre Nombre de places limité
Réservations tél. 06 71 83 76 26 tourisme@ccvmvs.frTout public
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Vadelaincourt 55220 Meuse Grand Est +33 6 71 83 76 26 tourisme@ccvmvs.fr
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English :
Conference Vadelaincourt, a hospital village on the Verdun rearguard by Hubert PHILIPPE, local historian, on June 1 at 2.30pm in the Vadelaincourt town hall.
Free admission Limited number of places
Reservations: tel. 06 71 83 76 26 tourisme@ccvmvs.fr
L’événement Conférence Vadelaincourt, un village hôpital de l’arrière-front de Verdun Vadelaincourt a été mis à jour le 2026-04-17 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE