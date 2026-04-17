Vadelaincourt

Conférence Vadelaincourt, un village hôpital de l’arrière-front de Verdun

Vadelaincourt Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-06-01 14:30:00

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-06-01

Conférence Vadelaincourt, un village hôpital de l’arrière-front de Verdun animée par Hubert PHILIPPE, historien local, le 1er juin à 14h30 dans la salle de Mairie de Vadelaincourt.

Entrée libre Nombre de places limité

Réservations tél. 06 71 83 76 26 tourisme@ccvmvs.frTout public

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Vadelaincourt 55220 Meuse Grand Est +33 6 71 83 76 26 tourisme@ccvmvs.fr

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English :

Conference Vadelaincourt, a hospital village on the Verdun rearguard by Hubert PHILIPPE, local historian, on June 1 at 2.30pm in the Vadelaincourt town hall.

Free admission Limited number of places

Reservations: tel. 06 71 83 76 26 tourisme@ccvmvs.fr

L’événement Conférence Vadelaincourt, un village hôpital de l’arrière-front de Verdun Vadelaincourt a été mis à jour le 2026-04-17 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE