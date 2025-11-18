Conférence

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-18 15:00:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Spectacle l’estampe en France au 19e siècle avec Sophie Payen, historienne de l’art.

L’estampe est passée progressivement du statut de document à celui d’œuvre d’art. Entre 1860 et la fin du 19e siècle, les peintre ont été nombreux à expérimenter de façon novatrice les technique traditionnelle de la gravure. .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

English :

Show l’estampe en France au 19e siècle with art historian Sophie Payen.

German :

Show l’estampe en France au 19e siècle mit der Kunsthistorikerin Sophie Payen.

Italiano :

Mostra dal titolo La stampa nella Francia del XIX secolo con la storica dell’arte Sophie Payen.

Espanol :

Espectáculo titulado El grabado en la Francia del siglo XIX , con la historiadora del arte Sophie Payen.

L’événement Conférence Valençay a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Pays de Valençay