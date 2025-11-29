Conférence Valençay

Conférence

Spectacle Patrimoine connu et méconnu de Chabris avec Jean-Luc Stiver, historien, Présidant d’hier en pays de Bazelle.

Découvrez l’histoire du patrimoine chabriot ! L’église Saint-Phalier, château de Bourges, le château De Beauregard, la Mothe, le prieuré fontevriste de Glatigny. .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

English :

Show Chabris’ known and little-known heritage with Jean-Luc Stiver, historian and President of d’hier en pays de Bazelle .

German :

Schauspiel Bekanntes und unbekanntes Erbe von Chabris mit Jean-Luc Stiver, Historiker, Vorsitzender d’hier en pays de Bazelle .

Italiano :

Spettacolo Il patrimonio conosciuto e poco conosciuto di Chabris con Jean-Luc Stiver, storico, presidente di d’hier en pays de Bazelle .

Espanol :

Espectáculo El patrimonio conocido y poco conocido de Chabris con Jean-Luc Stiver, historiador, Presidente de d’hier en pays de Bazelle .

