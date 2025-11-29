Conférence Valençay
Conférence Valençay samedi 29 novembre 2025.
8 Rue Talleyrand Valençay Indre
Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00
Spectacle Patrimoine connu et méconnu de Chabris avec Jean-Luc Stiver, historien, Présidant d’hier en pays de Bazelle.
Découvrez l’histoire du patrimoine chabriot ! L’église Saint-Phalier, château de Bourges, le château De Beauregard, la Mothe, le prieuré fontevriste de Glatigny. .
8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr
English :
Show Chabris’ known and little-known heritage with Jean-Luc Stiver, historian and President of d’hier en pays de Bazelle .
German :
Schauspiel Bekanntes und unbekanntes Erbe von Chabris mit Jean-Luc Stiver, Historiker, Vorsitzender d’hier en pays de Bazelle .
Italiano :
Spettacolo Il patrimonio conosciuto e poco conosciuto di Chabris con Jean-Luc Stiver, storico, presidente di d’hier en pays de Bazelle .
Espanol :
Espectáculo El patrimonio conocido y poco conocido de Chabris con Jean-Luc Stiver, historiador, Presidente de d’hier en pays de Bazelle .
