Conférence Valençay
Conférence Valençay mercredi 21 janvier 2026.
Conférence
8 Rue Talleyrand Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-01-21 15:00:00
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
L’art et le collagisme .
Un panorama des grands mouvement artistiques, une plongé dans l’histoire du collage, de la Data à l’ère numérique, le collagisme, aujourd’hui … avec Ubretgi, artiste collagiste. .
8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr
