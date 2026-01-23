Conférence Valentina CHAMBRIN Micro-folie Surgères
Conférence Valentina CHAMBRIN Micro-folie Surgères samedi 21 mars 2026.
Conférence Valentina CHAMBRIN
Micro-folie Demeure du régisseur Surgères Charente-Maritime
Début : 2026-03-21 16:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Découvrez Valentina CHAMBRIN, artiste locale qui exposera en parallèle au Comptoir Local® à Surgères.
Son travail subtil et sensible montre une artiste qui travaille la peinture, l’esquisse et l’estampe à la recherche de lignes libres et évocatrices.
Micro-folie Demeure du régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr
Discover Valentina CHAMBRIN, a local artist who will be exhibiting in parallel at Comptoir Local® in Surgères.
Her subtle, sensitive work shows an artist who works with paint, sketch and print in search of free, evocative lines.
L’événement Conférence Valentina CHAMBRIN Surgères a été mis à jour le 2026-01-23 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin