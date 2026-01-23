Conférence Valentina CHAMBRIN Micro-folie Surgères

Conférence Valentina CHAMBRIN

Micro-folie Demeure du régisseur Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Découvrez Valentina CHAMBRIN, artiste locale qui exposera en parallèle au Comptoir Local® à Surgères.

Son travail subtil et sensible montre une artiste qui travaille la peinture, l’esquisse et l’estampe à la recherche de lignes libres et évocatrices.

.

Micro-folie Demeure du régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Valentina CHAMBRIN, a local artist who will be exhibiting in parallel at Comptoir Local® in Surgères.

Her subtle, sensitive work shows an artist who works with paint, sketch and print in search of free, evocative lines.

L’événement Conférence Valentina CHAMBRIN Surgères a été mis à jour le 2026-01-23 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin