Conférence : « Valentine de Saint-Point, pionnière futuriste de la Belle Époque » par Alexandra Destais Villa du Temps retrouvé Cabourg
mercredi 28 octobre 2026 · Villa du Temps retrouvé · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
Conférence : « Valentine de Saint-Point, pionnière futuriste de la Belle Époque » par Alexandra Destais
Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:30:00
fin : 2026-10-28 17:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Longtemps restée dans l’ombre malgré une activité artistique et littéraire foisonnante, Valentine de Saint-Point fut l’une des figures les plus singulières de la Belle Époque. Écrivaine, conférencière, théoricienne et artiste, elle participa à la diffusion de l’œuvre de Rodin…
Longtemps restée dans l’ombre malgré une activité artistique et littéraire foisonnante, Valentine de Saint-Point fut l’une des figures les plus singulières de la Belle Époque. Écrivaine, conférencière, théoricienne et artiste, elle participa à la diffusion de l’œuvre de Rodin, répondit au futurisme de Marinetti avec son célèbre « Manifeste de la femme futuriste » (1912) et inventa un nouvel art chorégraphique : la Métachorie.
Cette conférence menée par Alexandra Destais, docteure en littérature, s’intéressera à la première période de son parcours, entre 1905 et 1914, marquée par une extraordinaire créativité.
Inscription obligatoire. .
Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44 contact@villadutempsretrouve.com
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English : Conférence : « Valentine de Saint-Point, pionnière futuriste de la Belle Époque » par Alexandra Destais
Although she remained largely in the shadows for many years despite a prolific artistic and literary output, Valentine de Saint-Point was one of the most distinctive figures of the Belle Époque. A writer, lecturer, theorist and artist, she played a part in promoting Rodin’s work…
L’événement Conférence : « Valentine de Saint-Point, pionnière futuriste de la Belle Époque » par Alexandra Destais Cabourg a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cabourg
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