Conférence Van Gogh et l’art des mots Fondation Vincent van Gogh Arles Arles
Conférence Van Gogh et l’art des mots Fondation Vincent van Gogh Arles Arles mardi 3 février 2026.
Conférence Van Gogh et l’art des mots
Mardi 3 février 2026 de 18h30 à 19h30. Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 18:30:00
fin : 2026-02-03 19:30:00
Date(s) :
2026-02-03
Conférence Van Gogh et l’art des mots par l’historien Wouter van der Veen.
Dr Wouter van der Veen, spécialiste reconnu de la vie et de l’œuvre de Vincent van Gogh, propose une conférence dédiée à la correspondance du peintre, source d’inspiration de notre exposition. .
Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 08 08 christine.taris@fvvga.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lecture Van Gogh et l’art des mots by historian Wouter van der Veen.
L’événement Conférence Van Gogh et l’art des mots Arles a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme d’Arles