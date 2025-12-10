Conférence Van Gogh et l’art des mots Fondation Vincent van Gogh Arles Arles

Conférence Van Gogh et l’art des mots

Mardi 3 février 2026 de 18h30 à 19h30. Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-03 18:30:00

fin : 2026-02-03 19:30:00

2026-02-03

Conférence Van Gogh et l’art des mots par l’historien Wouter van der Veen.

Dr Wouter van der Veen, spécialiste reconnu de la vie et de l’œuvre de Vincent van Gogh, propose une conférence dédiée à la correspondance du peintre, source d’inspiration de notre exposition. .

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 08 08 christine.taris@fvvga.org

Lecture Van Gogh et l’art des mots by historian Wouter van der Veen.

