Conférence Vandoeuvre, une histoire d’eau et..de diatomées Médiathèque Jules Verne Vandœuvre-lès-Nancy

Conférence Vandoeuvre, une histoire d’eau et..de diatomées

Médiathèque Jules Verne 2 rue de Malines Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03 19:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Vandœuvre, une histoire d’eau et…de diatomées

Nous pourrons apprécier l’omniprésence de l’eau à Vandœuvre ses fontaines, presque toutes encore alimentées en eau. Fait suffisamment rare pour être remarqué, la plupart du temps, ces fontaines sont transformées en bacs à fleurs… sauf à Vandœuvre ! Plusieurs plans d’eau complètent ce patrimoine parc du Charmois ou du Tonneau, mais aussi le ruisseau de Brichambeau qui coule au sein du parc Richard Pouille.

Le mystère sera levé sur ces inconnues les diatomées et nous pourrons découvrir quelques-unes des 109 espèces répertoriées, dont deux, très rares !Adultes

0 .

Médiathèque Jules Verne 2 rue de Malines Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 54 85 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vand?uvre, a story of water and…diatoms

We’ll be able to appreciate the omnipresence of water in Vand?uvre: its fountains, almost all of which are still supplied with water. Rare enough to be noticed, most of the time, these fountains are transformed into flower boxes… except in Vand?uvre! A number of other water features complete the picture, including the Parc du Charmois and Parc du Tonneau, as well as the ruisseau de Brichambeau in the Parc Richard Pouille.

The mystery will be lifted on these unknowns: diatoms, and we’ll be able to discover some of the 109 species listed, including two very rare ones!

L’événement Conférence Vandoeuvre, une histoire d’eau et..de diatomées Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-03-13 par DESTINATION NANCY