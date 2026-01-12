Conférence Vannerie et biomimétisme et visites guidées

50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Entrez dans l’univers de l’osier, cette matière naturelle et cultivée localement. Découvrez les différentes étapes de préparation de la matière. Avec l’extraction des fibres dans les écorces vous voilà dans les arts textiles et avec l’utilisation des différents états de l’osier, dans la vannerie.

O S I E Z !

Entrez dans l’univers de l’osier, cette matière naturelle et cultivée localement. Découvrez les différentes étapes de préparation de la matière. Avec l’extraction des fibres dans les écorces vous voilà dans les arts textiles et avec l’utilisation des différents états de l’osier, dans la vannerie.

Le Centre d’Art autour de l’Osier vous accueille à Villaines-les-Rochers, pour une visite guidée présentant les applications innovantes avec l’osier. Une rencontre avec l’artiste en résidence permanente, M Hélène Métézeau, designer osier, peintre et éditrice de tissages d’écorces…

Entrée libre tout le week-end samedi et dimanche 10h-18h .

50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enter the world of wicker, a natural, locally-grown material. Discover the different stages in the preparation of the material. Extracting the fibers from the bark takes you into the world of textile arts, and using the different states of wicker, into the world of basketry.

L’événement Conférence Vannerie et biomimétisme et visites guidées Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-01-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme