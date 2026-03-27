Conférence Vassily Kandinsky

293 rue de Lille Roncq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04 15:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Musique, paysages, images populaires et références spirituelles nourrissent l’univers du peintre, qui cherchait à créer un art capable de toucher l’âme comme une symphonie.

À travers son parcours et ses œuvres, la rencontre explorera comment Kandinsky a transformé la couleur, la ligne et la forme en un véritable langage visuel et émotionnel.

Une plongée passionnante dans la naissance de l’art abstrait.

Musique, paysages, images populaires et références spirituelles nourrissent l’univers du peintre, qui cherchait à créer un art capable de toucher l’âme comme une symphonie.

À travers son parcours et ses œuvres, la rencontre explorera comment Kandinsky a transformé la couleur, la ligne et la forme en un véritable langage visuel et émotionnel.

Une plongée passionnante dans la naissance de l’art abstrait. .

293 rue de Lille Roncq 59223 Nord Hauts-de-France +33 3 20 25 64 30 lasource@roncq.fr

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English :

Music, landscapes, popular images and spiritual references nourish the painter?s universe, as he sought to create art capable of touching the soul like a symphony.

Through his career and his works, the meeting will explore how Kandinsky transformed color, line and form into a veritable visual and emotional language.

A fascinating dive into the birth of abstract art.

L’événement Conférence Vassily Kandinsky Roncq a été mis à jour le 2026-03-27 par Hauts-de-France Tourisme