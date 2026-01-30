Conférence Vermeer (1632-1675), un art puissant et murmuré À la Maison du Temps Libre Saint-Jean-de-Thouars

Conférence Vermeer (1632-1675), un art puissant et murmuré

Conférence avec Jean-Paul Salles, docteur en histoire Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Peintre parcimonieux on ne lui attribue avec certitude que 34 ou 35 tableaux mort à 43 ans, Johannes Vermeer (ou ver Meer ou van der Meer) est considéré à juste titre comme la figure emblématique du Siècle d’Or hollandais. Plus adepte de scènes de genre que de peinture religieuse ou mythologique, il sait faire voir la présence de l’extraordinaire, de la poésie, dans la vie ordinaire. .

English : Conférence Vermeer (1632-1675), un art puissant et murmuré

Lecture by Jean-Paul Salles, Doctor of History, Paris 1 Panthéon Sorbonne.

A parsimonious painter only 34 or 35 paintings are attributed to him with any certainty Johannes Vermeer, who died at the age of 43, is rightly regarded as the emblematic figure of the Dutch Golden Age

