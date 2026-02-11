Informations pratiques

Châteaurenard

Conférence « Vermeer »

Samedi 28 novembre 2026 à partir de 17h. Théâtre Pécout – Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 17:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Conférence « Vermeer » au Théâtre Pécout.

Conférence « Vermeer » organisée par l’Association du Quartier des Arènes et animée par Juliette Motte au Théâtre Pécout.



Découvrez l’univers fascinant de Johannes Vermeer, le célèbre peintre néerlandais de l’âge d’or dont les œuvres immortalisent la grâce du quotidien.

À travers des chefs-d’œuvre intemporels comme « La Jeune Fille à la perle », l’artiste capture avec un réalisme saisissant la magie subtile de la lumière et de l’intime. .

Théâtre Pécout – Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur asso.lesarenes@gmail.com

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English :

« Vermeer » Lecture at the Théâtre Pécout.

L’événement Conférence « Vermeer » Châteaurenard a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence