Conférence Vermeer, un illustre inconnu Juvénat Notre-Dame Châteaulin lundi 10 novembre 2025.

Juvénat Notre-Dame 244 Penfeunteun Châteaulin Finistère

Début : 2025-11-10 14:30:00

Proposée par l’Université du Temps Libre (UTL) de Châteaulin-Crozon-Le Faou.

Lundi 10 novembre 2025, Christine De Langle vous propose une conférence intitulée Vermeer, un illustre inconnu .

Peintre discret et mystérieux, Vermeer n’a laissé qu’un nombre très limité d’œuvres une à deux peintures par an, et seulement 37 aujourd’hui authentifiées. Cette conférence vous invite à redécouvrir le génie silencieux de cet artiste majeur du siècle d’or hollandais.

Gratuit pour les adhérents. .

