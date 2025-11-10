Conférence Vermeer, un illustre inconnu Juvénat Notre-Dame Châteaulin
Conférence Vermeer, un illustre inconnu
Juvénat Notre-Dame 244 Penfeunteun Châteaulin Finistère
Début : 2025-11-10 14:30:00
Proposée par l’Université du Temps Libre (UTL) de Châteaulin-Crozon-Le Faou.
Lundi 10 novembre 2025, Christine De Langle vous propose une conférence intitulée Vermeer, un illustre inconnu .
Peintre discret et mystérieux, Vermeer n’a laissé qu’un nombre très limité d’œuvres une à deux peintures par an, et seulement 37 aujourd’hui authentifiées. Cette conférence vous invite à redécouvrir le génie silencieux de cet artiste majeur du siècle d’or hollandais.
Gratuit pour les adhérents. .
