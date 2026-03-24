Conférence Véronique Mure, botaniste Jardin public Rodez

Conférence Véronique Mure, botaniste

Jardin public Avenue Victor Hugo Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Conférence Véronique Mure, mercredi 06 mai 2026 de 18h30 à 20h30, au Musée Soulages, Avenue Victor Hugo, Rodez. Gratuit sur inscription.

Impossible de penser la ville sans les arbres. Mais comment résistent-ils dans cet espace minéral hostile, souvent coincés entre béton et bitume ? La botaniste Véronique Mure porte la voix des arbres dans la ville et recompose cinq siècles d’histoire, des premières plantations à l’urbanisme végétal. Associée à des projets de paysages urbains, elle propose d’apprendre à cohabiter avec ces êtres vivants, ceux que nous plantons et ceux qui, spontanés, naissent aux marges et lisières de nos cités. .

Jardin public Avenue Victor Hugo Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Conférence Véronique Mure, Wednesday 06 May 2026 from 6:30 to 8:30 pm, at Musée Soulages, Avenue Victor Hugo, Rodez. Free with registration.

L’événement Conférence Véronique Mure, botaniste Rodez a été mis à jour le 2026-03-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)