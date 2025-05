Conférence Verre et technologies 3D – Les Islettes, 17 mai 2025 21:30, Les Islettes.

Meuse

Conférence Verre et technologies 3D 64 rue Jules Bancelin Les Islettes Meuse

Samedi 2025-05-17 21:30:00

2025-05-17

À l’occasion de la Nuit des Musées 2025, le Musée du Verre d’Argonne accueille Christian Lavigne, artiste plasticien multimédia. Pionnier de la sculpture numérique en France et cofondateur de l’association internationale Ars Mathematica, Christian Lavigne est un acteur de premier plan dans le dialogue entre art, science et nouvelles technologies.

Artiste de formation scientifique, il s’intéresse depuis de nombreuses années aux interactions entre les matériaux traditionnels pierre, métal, verre et les technologies innovantes. Pour le musée, il met également son expertise au service des équipements numériques bornes interactives, écran 3D, prises de vues spéciales.

Lors de cette conférence, il présentera les possibilités offertes par la numérisation 3D et l’impression 3D dans le domaine du verre, en croisant les regards de la création contemporaine, de l’industrie et de la conservation patrimoniale. À travers quelques-unes de ses œuvres personnelles, il évoquera aussi des projets développés dans des institutions et laboratoires de renom tels que le MIT (États-Unis), le CERFAV (France) ou la société Glassomer (Allemagne).

Une rencontre passionnante à la croisée de l’art, de la science et de l’innovation.Tout public

64 rue Jules Bancelin

Les Islettes 55120 Meuse Grand Est +33 6 52 96 21 66 avargonne.sec@gmail.com

English :

For Nuit des Musées 2025, the Musée du Verre d’Argonne welcomes multimedia artist Christian Lavigne. A pioneer of digital sculpture in France and co-founder of the international association Ars Mathematica, Christian Lavigne is a key player in the dialogue between art, science and new technologies.

An artist with a scientific background, he has been interested for many years in the interactions between traditional materials stone, metal, glass and innovative technologies. For the museum, he also puts his expertise at the service of digital equipment: interactive terminals, 3D screens, special photography.

At this conference, he will present the possibilities offered by 3D digitization and 3D printing in the field of glass, bringing together the perspectives of contemporary creation, industry and heritage conservation. Through some of his personal works, he will also evoke projects developed in renowned institutions and laboratories such as MIT (USA), CERFAV (France) or Glassomer (Germany).

A fascinating encounter at the crossroads of art, science and innovation.

German :

Anlässlich der Museumsnacht 2025 empfängt das Musée du Verre d’Argonne den plastischen Multimediakünstler Christian Lavigne. Als Pionier der digitalen Skulptur in Frankreich und Mitbegründer der internationalen Vereinigung Ars Mathematica ist Christian Lavigne ein wichtiger Akteur im Dialog zwischen Kunst, Wissenschaft und neuen Technologien.

Als Künstler mit wissenschaftlicher Ausbildung interessiert er sich seit vielen Jahren für die Wechselwirkungen zwischen traditionellen Materialien Stein, Metall, Glas und innovativen Technologien. Für das Museum stellt er sein Fachwissen auch in den Dienst der digitalen Ausstattung: interaktive Terminals, 3D-Bildschirm, spezielle Aufnahmen.

In diesem Vortrag wird er die Möglichkeiten des 3D-Scannens und des 3D-Drucks im Bereich Glas vorstellen und dabei den Blickwinkel der zeitgenössischen Kreation, der Industrie und der Erhaltung des Kulturerbes kreuzen. Anhand einiger seiner persönlichen Werke wird er auch Projekte vorstellen, die in renommierten Institutionen und Labors wie dem MIT (USA), CERFAV (Frankreich) oder Glassomer (Deutschland) entwickelt wurden.

Eine spannende Begegnung an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und Innovation.

Italiano :

In occasione della Notte dei Musei 2025, il Musée du Verre d’Argonne ospita l’artista multimediale Christian Lavigne. Pioniere della scultura digitale in Francia e cofondatore dell’associazione internazionale Ars Mathematica, Christian Lavigne è un protagonista del dialogo tra arte, scienza e nuove tecnologie.

Artista con una formazione scientifica, da molti anni si interessa alle interazioni tra materiali tradizionali pietra, metallo, vetro e tecnologie innovative. Per il museo, mette la sua esperienza al servizio delle attrezzature digitali: terminali interattivi, schermi 3D, fotografie speciali.

In questa conferenza presenterà le possibilità offerte dalla digitalizzazione e dalla stampa 3D nel campo del vetro, unendo le prospettive della creazione contemporanea, dell’industria e della conservazione del patrimonio. Attraverso alcuni dei suoi lavori personali, parlerà anche di progetti sviluppati in istituzioni e laboratori rinomati come il MIT (Stati Uniti), il CERFAV (Francia) e Glassomer (Germania).

Un incontro affascinante all’incrocio tra arte, scienza e innovazione.

Espanol :

Con motivo de la Noche de los Museos 2025, el Museo de la Vidriera de Argonne recibe al artista multimedia Christian Lavigne. Pionero de la escultura digital en Francia y cofundador de la asociación internacional Ars Mathematica, Christian Lavigne es un actor clave en el diálogo entre arte, ciencia y nuevas tecnologías.

Artista de formación científica, se interesa desde hace muchos años por las interacciones entre los materiales tradicionales -piedra, metal, vidrio- y las tecnologías innovadoras. Para el museo, también pone su experiencia al servicio de los equipos digitales: terminales interactivos, pantallas 3D, fotografía especial.

En esta conferencia, presentará las posibilidades que ofrecen la digitalización 3D y la impresión 3D en el ámbito del vidrio, aunando las perspectivas de la creación contemporánea, la industria y la conservación del patrimonio. A través de algunos de sus trabajos personales, hablará también de proyectos desarrollados en instituciones y laboratorios de renombre como el MIT (Estados Unidos), CERFAV (Francia) y Glassomer (Alemania).

Un encuentro fascinante en la encrucijada del arte, la ciencia y la innovación.

