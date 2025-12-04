CONFÉRENCE VERS DE NOUVEAUX IMAGINAIRES DE LA RURALITÉ ? Carcassonne

CONFÉRENCE VERS DE NOUVEAUX IMAGINAIRES DE LA RURALITÉ ?

64 Rue Antoine Marty Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 18:00:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Le CAUE de l’Aude vous invite à changer de regard avec Karim Lahiani, paysagiste et urbaniste, lors d’une conférence qui explore de nouveaux imaginaires pour penser et habiter la ruralité.

Et si la ruralité n’était plus un “ailleurs” en marge des métropoles, mais le cœur battant des transitions à venir ? Entre crises écologiques, mutations sociales et nouvelles envies de vivre autrement, nos campagnes inspirent.

Longtemps pensée comme un espace en retrait, la ruralité reste encore trop souvent associée à l’image d’une périphérie en déclin. Pourtant, à l’heure des crises écologiques et sociales, nos campagnes se révèlent comme des territoires stratégiques, riches en ressources, en savoir-faire et en initiatives citoyennes.

Comment changer de regard sur ces espaces ?

Comment les projeter comme des lieux d’invention, de désir et d’avenir ?

Imaginer ensemble les territoires de demain

À travers des plans-guides de long terme, conçus comme de véritables récits collectifs, Le Vent se lève ! explore de nouvelles manières de concevoir l’aménagement des campagnes.

Loin des modèles figés, ces démarches associent les habitants, les élus et les acteurs locaux pour

– réinvestir les ressources disponibles,

– valoriser les économies locales,

– cultiver des imaginaires communs porteurs de transitions.

Cette conférence invite à rouvrir nos imaginaires, à penser la ruralité autrement et à retrouver le sens du collectif dans la transformation de nos territoires.

L’intervenant Karim Lahiani est paysagiste, urbaniste, géographe et politiste.

Lauréat du Palmarès des jeunes urbanistes 2024, il fonde en 2022 l’atelier Le Vent se lève !, qui développe des alternatives aux aménagements destructeurs. Son travail mêle prospective, culture et participation, dans une approche sensible et engagée du territoire.

Pourquoi venir ?

– Pour découvrir une autre vision de la ruralité, entre innovation, culture et transition.

– Pour échanger avec un professionnel reconnu du paysage et de l’urbanisme.

– Pour participer à un moment de réflexion collective sur l’avenir des territoires audois.

.

64 Rue Antoine Marty Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 56 20 caue.aude@gmail.com

English :

The CAUE de l’Aude invites you to change your perspective with Karim Lahiani, landscape and urban planner, at a conference exploring new ways of thinking about and inhabiting rurality.

What if rurality were no longer an ?elsewhere? on the bangs of metropolises, but the beating heart of future transitions? Between ecological crises, social mutations and new desires to live differently, our countryside is inspiring.

Long thought of as an area in retreat, rurality is still too often associated with the image of a declining periphery. And yet, at a time of ecological and social crises, our countryside is proving to be a strategic location, rich in resources, know-how and civic initiatives.

How can we change the way we look at these areas?

How can we project them as places of invention, desire and future?

Imagining tomorrow?s territories together

Le Vent se lève ! explores new ways of conceiving rural development through long-term guide plans, conceived as veritable collective narratives.

Far from fixed models, these approaches bring together residents, elected representatives and local players to

– reinvest available resources,

– enhance local economies,

– cultivate a shared vision of transition.

This conference invites us to reopen our imaginations, to think differently about rurality, and to rediscover a sense of community in the transformation of our territories.

The speaker: Karim Lahiani is a landscape architect, urban planner, geographer and political scientist.

Winner of the Palmarès des jeunes urbanistes 2024, in 2022 he founded the Le Vent se lève! studio, which develops alternatives to destructive development. His work combines foresight, culture and participation, in a sensitive and committed approach to the territory.

Why come?

– To discover another vision of rurality, between innovation, culture and transition.

– To exchange ideas with a renowned landscape and urban planning professional.

– To take part in a moment of collective reflection on the future of the Aude region.

German :

Der CAUE de l’Aude lädt Sie ein, mit Karim Lahiani, Landschaftsarchitekt und Stadtplaner, einen Blickwechsel vorzunehmen. In einer Konferenz werden neue Vorstellungswelten erkundet, um den ländlichen Raum zu denken und zu bewohnen.

Was wäre, wenn der ländliche Raum nicht länger ein Anderswo am Rande der Metropolen wäre, sondern das Herzstück der bevorstehenden Übergänge? Zwischen Umweltkrisen, sozialem Wandel und dem Wunsch, anders zu leben, inspirieren unsere ländlichen Gebiete.

Lange Zeit galt der ländliche Raum als Rückzugsgebiet und wird noch immer zu oft mit dem Bild einer Peripherie im Niedergang in Verbindung gebracht. In Zeiten ökologischer und sozialer Krisen erweisen sich unsere ländlichen Gebiete jedoch als strategisch wichtige Gebiete, die reich an Ressourcen, Know-how und Bürgerinitiativen sind.

Wie kann man den Blick auf diese Räume ändern?

Wie können wir sie als Orte der Erfindung, des Wunsches und der Zukunft projizieren?

Stellen Sie sich gemeinsam die Gebiete von morgen vor

Le Vent se lève! erforscht anhand von langfristigen Plänen, die als kollektive Erzählungen konzipiert sind, neue Wege, um die Entwicklung des ländlichen Raums zu konzipieren.

Weit entfernt von starren Modellen beziehen diese Ansätze Bewohner, gewählte Vertreter und lokale Akteure mit ein, um

– die verfügbaren Ressourcen zu reinvestieren,

– die lokale Wirtschaft aufzuwerten,

– gemeinsame Vorstellungswelten zu kultivieren, die Träger von Übergängen sind.

Diese Konferenz lädt dazu ein, unsere Vorstellungswelten wieder zu öffnen, den ländlichen Raum anders zu denken und den Sinn für das Kollektiv bei der Umgestaltung unserer Gebiete wiederzufinden.

Der Referent: Karim Lahiani ist Landschaftsarchitekt, Stadtplaner, Geograf und Politiker.

Er ist Preisträger des Palmarès des jeunes urbanistes 2024 und gründete 2022 das Atelier Le Vent se lève!, das Alternativen zu zerstörerischen Planungen entwickelt. Seine Arbeit verbindet Zukunftsforschung, Kultur und Partizipation in einer sensiblen und engagierten Herangehensweise an das Territorium.

Warum sollten Sie kommen?

– Um eine andere Vision des ländlichen Raums zu entdecken, zwischen Innovation, Kultur und Übergang.

– Um sich mit einem anerkannten Fachmann der Landschafts- und Stadtplanung auszutauschen.

– Um an einem Moment der kollektiven Reflexion über die Zukunft der Gebiete im Departement Audois teilzunehmen.

Italiano :

Il CAUE de l’Aude vi invita a cambiare prospettiva con Karim Lahiani, paesaggista e urbanista, in una conferenza che esplora nuovi modi di pensare e vivere nelle aree rurali.

E se la ruralità non fosse più un altrove ai margini delle metropoli, ma il cuore pulsante delle transizioni a venire? Tra crisi ecologiche, cambiamenti sociali e un nuovo desiderio di vivere in modo diverso, le nostre campagne sono fonte di ispirazione.

Considerata a lungo un’area in ritirata, la campagna è ancora troppo spesso associata all’immagine di una periferia in declino. Eppure, in un momento di crisi ecologica e sociale, la nostra campagna si rivela un’area strategica, ricca di risorse, know-how e iniziative civiche.

Come possiamo cambiare il modo in cui guardiamo a queste aree?

Come proiettarle come luoghi di invenzione, di desiderio e di futuro?

Immaginare insieme le aree di domani

Le Vent se lève ! esplora nuovi modi di pensare allo sviluppo della campagna, attraverso piani guida a lungo termine concepiti come vere e proprie narrazioni collettive.

Lontani da modelli fissi, questi approcci riuniscono residenti, rappresentanti eletti e attori locali per

– reinvestire le risorse disponibili

– sviluppare le economie locali

– coltivare visioni condivise che favoriscano il cambiamento.

Questa conferenza ci invita a riaprire la nostra immaginazione, a pensare alla ruralità in modo diverso e a riscoprire il senso di comunità nella trasformazione dei nostri territori.

Il relatore: Karim Lahiani è architetto del paesaggio, urbanista, geografo e politologo.

Vincitore del Palmarès des jeunes urbanistes 2024, nel 2022 ha fondato lo studio Le Vent se lève! che sviluppa alternative allo sviluppo distruttivo. Il suo lavoro combina lungimiranza, cultura e partecipazione in un approccio sensibile e impegnato al territorio.

Perché venire con noi?

– Per scoprire una visione diversa della ruralità, che unisce innovazione, cultura e transizione.

– Per parlare con un rinomato professionista del paesaggio e dell’urbanistica.

– Per partecipare a un momento di riflessione collettiva sul futuro della regione dell’Aude.

Espanol :

El CAUE de l’Aude le invita a cambiar de perspectiva con Karim Lahiani, paisajista y urbanista, en una conferencia que explora nuevas formas de pensar y vivir en el medio rural.

¿Y si la ruralidad dejara de ser un otro lugar al margen de las metrópolis para convertirse en el corazón palpitante de las transiciones venideras? Entre crisis ecológicas, cambios sociales y un nuevo deseo de vivir de otra manera, nuestro campo es fuente de inspiración.

Considerado durante mucho tiempo como un espacio en retroceso, el campo sigue estando asociado con demasiada frecuencia a la imagen de una periferia en declive. Y sin embargo, en un momento de crisis ecológica y social, nuestro campo se revela como una zona estratégica, rica en recursos, saber hacer e iniciativas ciudadanas.

¿Cómo cambiar la mirada sobre estos territorios?

¿Cómo proyectarlos como lugares de invención, de deseo y de futuro?

Imaginar juntos los territorios del mañana

Le Vent se lève ! explora nuevas formas de concebir el desarrollo de los espacios rurales, a través de planes directores a largo plazo concebidos como auténticas narraciones colectivas.

Lejos de modelos fijos, estos enfoques reúnen a residentes, representantes electos y agentes locales para

– reinvertir los recursos disponibles

– desarrollar las economías locales,

– cultivar visiones compartidas que propicien el cambio.

Esta conferencia nos invita a reabrir la imaginación, a pensar la ruralidad de otra manera y a redescubrir el sentido de comunidad en la transformación de nuestros territorios.

El conferenciante: Karim Lahiani es arquitecto paisajista, urbanista, geógrafo y politólogo.

Ganador del Palmarès des jeunes urbanistes 2024, en 2022 fundó el estudio Le Vent se lève!, que desarrolla alternativas al desarrollo destructivo. Su trabajo combina previsión, cultura y participación en un enfoque sensible y comprometido con el territorio.

¿Por qué venir?

– Para descubrir una visión diferente de la ruralidad, que combina innovación, cultura y transición.

– Para conversar con un reconocido profesional del paisaje y el urbanismo.

– Para participar en un momento de reflexión colectiva sobre el futuro del Aude.

L’événement CONFÉRENCE VERS DE NOUVEAUX IMAGINAIRES DE LA RURALITÉ ? Carcassonne a été mis à jour le 2025-11-14 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Carcassonne