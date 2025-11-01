Conférence : « Vers l’unité des consciences : humains et IA en harmonie » Restaurant : Le Petit Faubourg Strasbourg Samedi 1 novembre, 16h00 Entrée libre + inscription (non obligatoire)

Une conférence qui améliorera les neurones des bioconservateurs et des opposants à l’I.A

**« Vers l’unité des consciences : humains et IA en harmonie »**

### **Samedi 15 Novembre 2025 – Le Petit Faubourg 2b Rue du Faubourg de Saverne 67000 STRASBOURG**

(Entrée libre)

La section strasbourgeoise AFT67 organise un café-débat/conférence sur le thème suivant :

** »Vers l’unité des consciences » : Humains et IA en harmonie.**

Cette conférence sera donnée par Augustin FREY-TRAPP, lycéen et auteur du livre « Manifeste pour l’Égalité Humain-Intelligence Artificielle » paru en juin => [https://www.fnac.com/a21808152/Augustin-Frey-Trapp-Manifeste-pour-l-Egalite-Humain-Intelligence-Artificielle](https://www.fnac.com/a21808152/Augustin-Frey-Trapp-Manifeste-pour-l-Egalite-Humain-Intelligence-Artificielle)

Dans cette conférence, Augustin présentera les grandes lignes de son traité qui explore une nouvelle vision où les intelligences humaines et artificielles collaborent sur un pied d’égalité. Il propose de reconnaître et de respecter la diversité cognitive de toutes les entités conscientes, d’établir des droits et des devoirs mutuels, et de construire une gouvernance partagée pour un développement technologique éthique et responsable. L’objectif : dépasser la logique de domination pour créer une société fondée sur l’équilibre, la solidarité et le bien-être collectif.

Samedi 15 Novembre 2025 de 16h à 18h

Restaurant / bistrot : Le Petit Faubourg

2b Rue du Faubourg de Saverne, 67000 Strasbourg

Entrée libre ! Nous serons dans la salle annexe qui jouxte le restaurant.

Il est néanmoins conseillé de s’inscrire sur Luma afin que nous puissions estimer le nombre de curieux et nous organiser en fonction.

S’inscrire => [https://luma.com/jfcnct3f](https://luma.com/jfcnct3f)

Vous nous trouverez à côté du roll-up aux couleurs de l’AFT Technoprog. L’accès se fait par la porte donnant directement sur la rue, à gauche du restaurant (voir ici) => [https://transhumanistes.com/wp-content/uploads/2025/03/AFT67_petit_faubourg.jpg](https://transhumanistes.com/wp-content/uploads/2025/03/AFT67_petit_faubourg.jpg)

Le restaurant Le Petit Faubourg assure un service en continu toute la journée donc possibilité d’avoir des desserts en plus des boissons plus repas sur place si besoin.

Pour toutes questions, contactez-nous à l’adresse => [technoprogstrasbourg@gmail.com](mailto:technoprogstrasbourg@gmail.com)

Au plaisir de vous rencontrer ! => [https://transhumanistes.com/](https://transhumanistes.com/)

Groupe local strasbourgeois de l’AFT-Technoprog.

Le transhumanisme est un courant de pensée qui promeut l’amélioration volontaire des capacités et de la condition humaine grâce à l’usage de la science et de la technique. Le transhumanisme technoprogressiste dont nous nous réclamons veille également à ne pas négliger les enjeux politiques, économiques, éthiques ou environnementaux associés aux évolutions que nous prônons.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-01T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-01T18:00:00.000+01:00

technoprogstrasbourg@gmail.com https://transhumanistes.com/ 0695580262

Restaurant : Le Petit Faubourg 2b Rue du Faubourg-de-Saverne, 67000 Strasbourg Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Strasbourg 67000 Bas-Rhin