Conférence Vers quelle désoccidentalisation du monde ? ACCES Maison des associations de Bourg de Péage Bourg-de-Péage

mercredi 25 novembre 2026 · Maison des associations de Bourg de Péage · Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Bourg-de-Péage

Conférence Vers quelle désoccidentalisation du monde ? ACCES

Maison des associations de Bourg de Péage 2 avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 18:30:00

fin : 2026-11-25 20:30:00

Date(s) :

2026-11-25

Christophe VENTURA, Journaliste au Monde diplomatique animera cette conférence.

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Maison des associations de Bourg de Péage 2 avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

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English :

Christophe VENTURA, a journalist for *Le Monde diplomatique*, will moderate this conference.

L’événement Conférence Vers quelle désoccidentalisation du monde ? ACCES Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-08-24 par Valence Romans Tourisme