Conférence Vers quelle désoccidentalisation du monde ? ACCES Maison des associations de Bourg de Péage Bourg-de-Péage
mercredi 25 novembre 2026 · Maison des associations de Bourg de Péage · Bourg-de-Péage
Informations pratiques
Bourg-de-Péage
Conférence Vers quelle désoccidentalisation du monde ? ACCES
Maison des associations de Bourg de Péage 2 avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 18:30:00
fin : 2026-11-25 20:30:00
Date(s) :
2026-11-25
Christophe VENTURA, Journaliste au Monde diplomatique animera cette conférence.
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Maison des associations de Bourg de Péage 2 avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com
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English :
Christophe VENTURA, a journalist for *Le Monde diplomatique*, will moderate this conference.
L’événement Conférence Vers quelle désoccidentalisation du monde ? ACCES Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-08-24 par Valence Romans Tourisme
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