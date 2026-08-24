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Conférence Vers quelle désoccidentalisation du monde ? ACCES Maison des associations de Bourg de Péage Bourg-de-Péage

mercredi 25 novembre 2026 · Maison des associations de Bourg de Péage · Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Maison des associations de Bourg de Péage
Adresse
2 avenue Ville de Mindelheim
Ville
26300 Bourg-de-Péage
Département
Drôme
Tarif
5 5 5

Bourg-de-Péage

Conférence Vers quelle désoccidentalisation du monde ? ACCES

Maison des associations de Bourg de Péage 2 avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 18:30:00
fin : 2026-11-25 20:30:00

Date(s) :
2026-11-25

Christophe VENTURA, Journaliste au Monde diplomatique animera cette conférence.
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Maison des associations de Bourg de Péage 2 avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45  info@accesromans.com

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English :

Christophe VENTURA, a journalist for *Le Monde diplomatique*, will moderate this conference.

L’événement Conférence Vers quelle désoccidentalisation du monde ? ACCES Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-08-24 par Valence Romans Tourisme

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