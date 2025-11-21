Conférence Vers un nouvel ordre international ou vers un ordre chaotique ? Salle du fronton Navarrenx

Conférence Vers un nouvel ordre international ou vers un ordre chaotique ?

Salle du fronton Place Darralde Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Les évènements les plus récents au niveau international ne viennent que confirmer une tendance déjà marquée depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, tendance que le retour de M. Trump à la présidence des Etats-Unis contribue à accélérer et aggraver l’ordre international, issu de la fin de la 2e guerre mondiale, fondé sur le respect du droit international de la souveraineté des états et le multilatéralisme, est mis à bas, y compris par ceux, comme les Etats-Unis, qui l’avaient promu. Désormais prévalent les rapports de force, le droit du plus fort et les ambitions régionales des uns ou des autres.

Invité Jean-Louis Marsaud, Docteur en Droit International. .

Salle du fronton Place Darralde Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine char@orange.f

English : Conférence Vers un nouvel ordre international ou vers un ordre chaotique ?

German : Conférence Vers un nouvel ordre international ou vers un ordre chaotique ?

Italiano :

Espanol : Conférence Vers un nouvel ordre international ou vers un ordre chaotique ?

L’événement Conférence Vers un nouvel ordre international ou vers un ordre chaotique ? Navarrenx a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Béarn des Gaves