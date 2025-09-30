Conférence – Vers une écologie décoloniale et internationaliste : retours du Brésil Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris

Conférence – Vers une écologie décoloniale et internationaliste : retours du Brésil Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris mardi 30 septembre 2025.

Dans un contexte de montée du fascisme en France et à l’international, d’un génocide perpétré par l’Etat israélien à l’encontre du peuple palestinien avec le soutien de l’ensemble du monde occidental, et d’une intensification globale des désastres écologiques (vagues de chaleur, inondations, épidémies…), il semble plus urgent que jamais de penser ensemble les enjeux écologiques, antiracistes et décoloniaux, et ce dans une perspective internationaliste.

Paru récemment aux éditions des Liens qui Libèrent, l’ouvrage collectif “Terres et Liberté : manifeste antiraciste pour une écologie de la libération” se propose d’adresser frontalement ces enjeux, en donnant une voix aux penseurs et militants de l’écologie antiraciste et décoloniale contemporaine, afin de faire monde ensemble face à un système capitaliste impérialiste, écocidaire et génocidaire à bout de souffle.

Pour en discuter, l’association Alter Kapitae reçoit deux intervenantes :

Fatima Ouassak , essayiste, militante écologiste et antiraciste, et coordinatrice de l’ouvrage

Maya Mihindou, artiste spécialiste des identités et des genres en contexte colonial et post-colonial, et contributrice de l'ouvrage.

Cette rencontre sera l’occasion pour elles de présenter les ambitions de ce dernier, et de discuter des conclusions d’un dialogue récent avec des militant·es et collectifs de l’autre côté de l’Atlantique, rencontrés à l’occasion d’un voyage au Brésil et au Mexique.

Déroulé de la soirée :

18h30 : début de la conférence

20h30 : échange informel dans un lieu proche des Canaux.

Le mardi 30 septembre 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 6 quai de la Seine 75019 Paris

