Conférence « Via Agrippa, Camp de Cora… Des constructions antiques qui posent question » Centre accueil Lac Sauvin, Loisi-Yonne Saint-Moré

Conférence « Via Agrippa, Camp de Cora… Des constructions antiques qui posent question » Dimanche 21 septembre, 10h30 Centre accueil Lac Sauvin, Loisi-Yonne Yonne

Entrée Libre | Nombre de places limité.

Conférence « Via Agrippa, Camp de Cora… Des constructions qui posent question ».

La Via Agrippa

Cette route est l’élément du projet élaboré par Agrippa pour relier les armées positionnées aux frontières de la Gaule à Rome, constitue un événement majeur pour la région. Il s’agit d’un ouvrage d’ingénierie hors du commun, qui ne trouve de comparaisons que dans les routes royales de la fin de l’ancien régime ou dans notre moderne programme autoroutier. Cet axe présente des caractères particuliers témoignant d’une action planifiée par des ingénieurs militaires romains.

Le camp antique de Cora (IVe siècle)

Situé sur la Via Agrippa, il témoigne d’une histoire longue et complexe, liée à l’évolution géologique, militaire et urbaine de la région. Le site illustre la continuité de l’occupation humaine en un lieu clé du territoire. Sa préservation est un enjeu de poids, pour la connaissance historique et la valorisation du patrimoine local. La remise en valeur du rempart par des bénévoles engagés contribue à la sauvegarde de ce site remarquable et la redécouverte d’un pan méconnu de l’histoire gallo-romaine.

La conférence sera suivi d’un apéritif offert par l’association Cora Patrimoine, et d’un pique-nique tiré du sac.

Centre accueil Lac Sauvin, Loisi-Yonne 9 route de Montillot, 89270 Saint-Moré Saint-Moré 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Parking gratuit sur place.

©Ministère de la Culture